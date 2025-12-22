Бивш служител на сирийското разузнаване е обвинен в убийства и мъчения в затвор на Асад

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу бивш служител на сирийското разузнаване за престъпления срещу човечеството, мъчения и убийства на десетки лишени от свобода, държани в дамаски затвор при управлението на Башар Асад, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Обвиняемият, който бе задържан през май, бе идентифициран като Фахад А., съгласно германските закони за защита на личните данни. Предполага се, че той е работил като надзирател в затвор в сирийската столица в периода от април 2011 до средата на април 2012 г.

"Там той е участвал в над 100 разпита, по време на които затворниците са били подлагани на тежки физически издевателства, като малтеритране с електрошок и побои с кабели", пише в изявлението на прокуратурата. "По нареждане на началниците си обвиняемият е измъчвал затворници и през нощта, като например ги е провесвал от тавана, заливал ги е със студена вода или ги е принуждавал да заемат неудобни пози. В резултат на тормоза и бедствените условия в затвора са починали най-малко 70 лишени от свобода", се посочва в текста.

Германските прокурори се позовават на законите за универсална юрисдикция за наказателно преследване на лица, заподозрени в престъпления срещу човечеството, независимо къде по света са били извършени. Въз основа на тези закони през последните години в Германия, където живеят около 1 млн. сирийци, бяха задържани няколко души, заподозрени във военни престъпления по време на конфликта в Сирия.