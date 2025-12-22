Папа Лъв XIV планира да следва реформите на папа Франциск

Папа Лъв XIV посочи в годишното си обръщение към Римската курия, че планира да следва реформаторската програма на предшественика си – папа Францаиск – и похвали усилията на покойния понтиф да направи Римокатолическата църква (РКЦ) по-отворена към всички, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Лъв, който е първият американски папа, каза пред кардиналите, най-висшите свещенослужители в РКЦ, че Франциск, който почина през април, е бил "пророчески глас", който се е стремял да носочи вниманието на Църквата към милосърдието, радостта, гостоприемството и вниманието към бедните.

Франциск, който 12 години бе предстоятел на РКЦ, обединяваща 1,4 милиарда души по света, често използваше традиционното си Рождественско обръщение към кардиналите, за да отправи остри критики към дейността им. В няколко дълги речи през годините той изброяваше това, което определяше като "болести и недъзи" на централния управленски орган (правителството) на Ватикана, известен като Римската курия.

Словото на папа Лъв Четиринадесети, който има по-дипломатичен стил от своя аржентински предшественик, продължи само 15 минути и не съдържаше подобни упреци. Той обаче повтори много от темите, които бяха централни за понтификата на Франциск.

Лъв Четиринадесети предупреди висшите служители на Римокатолическата църква да "избягват ригидността и идеологизацията" при прилагането на учението на Църквата и подчерта, че сложната структура на Ватикана не трябва да затруднява или спъва напредъка в тяхната работа.

Светият отец изрази съжаление, че междуличностните конфликти понякога пречат на дейността на Ватикана. "С разочарование наблюдаваме, че определени динамики – свързани с упражняването на власт, желанието за надмощие или преследването на лични интереси – се променят бавно", подчерта папата. "Тогава си задаваме въпроса: възможно ли е да бъдем приятели в Римската курия?", добави той.

Папа Лъв Четиринадесети призова структурите на Църквата, включително Римската курия, да бъдат истински мисионерски инструменти, в които "институциите, службите и задачите да бъдат разглеждани в светлината на големите пастирски, социални и духовни предизвикателства на нашето време, а не да служат единствено за поддържане на обичайното административно управление".