Нов избор на жп превозвачи? А кой ще плати 600-те ...

Мелони: Силната армия е най-ефективният инструмент срещу войната

1596
Джорджа Мелони СНИМКА: Х/@GiorgiaMeloni

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони взе участие във видеоконферентен разговор с военнослужещи, участващи в международни операции, за да им пожелае весели коледни празници, предаде АНСА. 

Мелони се свърза с италианските военнослужещи от Центъра за съвместно командване на силите в Рим.

Тя подчерта значението възпиращата роля на въоръжените сили. "Силата на армиите и тяхната надеждност е най-ефективният инструмент срещу войната", отбеляза италианската лидерка. "Диалогът, дипломацията и добрите намерения със сигурност са от значение, но те трябва да бъдат поставени върху здрава основа", добави Мелони, цитирана от БТА. 

 

 

