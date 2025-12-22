Вучич: Ще изградим Словашки дом в Нови Сад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че Сърбия ще изгради Словашки дом в северния сръбски град Нови Сад, предава агенция ТАНЮГ.

Вучич направи това изявление по време на двудневното официално посещение на президента на Словакия Петер Пелегрини в Сърбия, което започна днес.

„Съгласихме се, по предложение на Петер Пелегрини, и бих казал, че това е голяма работа за Словакия и словашката общност, изграждането на Словашкия дом в Нови Сад. Няма да струва по-малко от шест или седем милиона евро и Сърбия ще се заеме с това“, каза Вучич.

Словашкият президент Петер Пелегрини оцени днешното посещение в Сърбия като историческо и подчерта, че президентът Александър Вучич прави много, за да могат словаците във Войводина да живеят добре, а изграждането на Словашкия дом ще изпълни тяхна дългогодишна мечта.

Вучич и Пелегрини посетиха няколко населени места в сръбската автономна област Войводина, където живеят представители на словашкото национално малцинство.

"Жалко, че не дойдоха представители на опозицията, а бяха поканени", каза Вучич, цитиран от ТАНЮГ.

На 9 август възникна инцидент в Бачки Петровац (Южен Банат, Войводина ), когато група мъже скъсаха снимки от изложба, изобразяващи 9-месечните антиправителствени протести, в които участват и студенти, родом от сръбската автономна област Войводина.

Изложбата бе организирана от неформална група граждани, представители на словашкото малцинство в Сърбия, които живеят в Бачка, Банат и Срем, историко-географски области във Войводина.

„Някои словаци подкрепят Сръбската прогресивна партия (СПП), а други не. Не мога да се впускам в това. Това са въпроси, които засягат държавата“, коментира днес словашкият президент Петер Пелегрини.

През целия месец август във Войводина, включително в Нови Сад и в сръбската столица Белград имаше масови антиправителствени протести, които прераснаха в сблъсъци с полицията и унищожаване на партийните офиси на управляващата Сръбска прогресивна партия.