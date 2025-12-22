ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Западът доведе ситуацията в стратегическата...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Енергетици заплашват да оставят Букурещ без отопление за празниците

Мартина Ганчева, БТА

Снимка:pixabay

Служители на Електроцентрали Букурещ (ELCEN) - компанията, която осигурява топлинна енергия на 2 милиона жители на Букурещ и над 5000 обществени институции, протестираха днес пред Министерството на финансите в румънската столица, предават местните медии.

Част от демонстрантите разбиха вратата на институцията и се опитаха да влязат в сградата. Недоволните заплашиха, че ако не получат по-високи заплати, ще оставят Букурещ без отопление за празниците.

Впоследствие делегация от осем души беше приета за разговори с представители на ръководството на министерството. Те са били уверени, че ще получат писмен отговор на исканията си.

„Ако не получим задоволителен отговор, протестът ще продължи през следващите дни. При липса на отговор от властите, Букурещ може да остане без отопление до края на годината“, заканиха се протестиращите и не изключиха и обща стачка.

Заради наредба, приета в края на 2024 г., те са със значително намалени доходи.

