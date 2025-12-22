ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Западът доведе ситуацията в стратегическата...

Френският премиер бърза да прокара временен проектобюджет

Себастиен Льокорню Снимка: X/ @CNEWS

Френският премиер Себастиен Льокорню обсъди днес с френските политически лидери прокарването на извънредно законодателство, което да осигури функционирането на правителството през новата година при липса на приет проектобюджет, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Съвместна комисия от депутати от долната и горната камара на френския парламент (от Сената и Националното събрание) не успя да изготви в петък пълен законопроект за бюджет за следващата година, като по този начин Льокорню беше принуден да се опита да задвижи временно законодателство, което да обезпечи непрекъснат процес в събирането на данъци, определянето на държавните разходи и сключването на заеми през януари.

Канцеларията на Льокорню заяви, че той е планирал срещи с представители на всички политически партии освен крайната десница и крайната левица преди заседанието на правителството, на което трябва да бъде одобрен проектозаконът за временния бюджет, и ще го внесе за разглеждане в парламента.

Законът, който трябва да бъде одобрен от законодателите утре, ще спечели повече време за обсъждането през януари на същински проектобюджет за новата 2026 г., отбелязва Ройтерс.

