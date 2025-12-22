Рябков наглее: Западът доведе стратегическата стабилност до ръба на пропастта

Стъпките на Запада доведоха ситуацията в областта на стратегическата стабилност до ръба на пропастта, зад който се крие трудно контролируема ескалация на напрежението и пряк въоръжен конфликт между Русия и НАТО - това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков по време на дискусия в рамките на Международния дискусионен клуб "Валдай", предаде ТАСС.

Той отбеляза, че в края на миналата година и в самото начало на тази година правителството на предишния президент на САЩ Джо Байдън, "зациклило върху толкова враждебната, колкото и рискована идея да нанесе на Русия "стратегическо поражение", предприе цяла поредица от остро ескалиращи стъпки, които доведоха до рязко повишаване на общото напрежение".

"Това се случи с активната подкрепа на най-настървените европейски членове в НАТО, сред които се открояваха с особена агресивност двама ядрени съюзници на САЩ – Великобритания и Франция. В резултат на многото стъпки на тази западна група се стигна до ръба на пропастта, зад който се крие трудно контролируема ескалация и пряк въоръжен конфликт между Русия и НАТО", добави Рябков, цитиран от БТА.

"Няма нужда да се обяснява, особено пред тази аудитория, че това би означавало пряк военен сблъсък между ядрени сили, който би довел до най-тежки, дори катастрофални последствия", подчерта руският заместник външен министър.

"Ние, разбира се, нямаме никакво намерение да нападаме страните от Европейския съюз и НАТО. Русия не преследва приписваните на нашата страна завоевателски цели", отбеляза Рябков.

Той припомни изявленията на руския президент Владимир Путин, че Москва "е готова дори да фиксира това юридически в контекста на потенциалното уреждане на настоящата криза на базата на принципа на равна и неделима сигурност".

"Въпреки това в Европа, ако под това утвърдено понятие се разбира принадлежност към Европейския съюз и европейската част на НАТО, изключително малко са тези, които биха били готови да изградят подобна структура не срещу Русия, а съвместно с нашата страна", констатира Рябков. По думите му "неделимото пространство на сигурност, ако изобщо такова се признава, е само в границите на колективния Запад".

"Честно казано, това не вдъхва оптимизъм и ясно показва, че дори при по-умерена политика от страна на САЩ, демонстрирана от Вашингтон по отношение на Русия, остават значителни рискове от сблъсък между Русия и НАТО поради неадекватните враждебни действия на европейските страни", отбеляза заместник-министърът.

"Именно под претекст, че Москва уж крои агресивни планове и възнамерява да нахлуе в държави от НАТО през следващите години, в европейските столици бяха стартирани мащабни програми за ново военизиране. Колкото и необичайно да звучи, предвоенната психоза е злонамерено подхранвана от призиви, цитирам почти дословно, да се "подготвим за мащабна война, като тази, която водиха дедите ни", посочи Рябков.

Стратегическата нагласа на Пентагона да установи военно превъзходство "над всички противници" предизвиква загриженост, посочи заместник-министърът.

"Първите заключения, които предизвикват загриженост, вече се натрапват. Поредица от конкретни действия на САЩ в стратегическата сфера позволяват със съжаление да се констатира, че Пентагонът е настроен да реши основната задача за установяване на решаващо военно превъзходство "над всички противници", заяви Рябков.

По думите му, това "най-ясно се вижда в обявения за национален приоритет на САЩ амбициозен проект за развитие на глобална система за противоракетна отбрана"

"Прословутата система "Златен купол" трябва да представлява още по-мащабен, дълбоко ешелониран и разгърнат щит срещу всички видове ракети на всички противници", допълни заместник-министърът.

"По този начин, след дълги години на отричане, сега се признава открито, че ПРО (противоракетната отбрана - бел. ред.) на САЩ е насочена не само срещу страните, които Вашингтон причислява към групата, наричана по-рано от САЩ "държави парии", но и срещу така наречените стратегически съперници в лицето на Русия и Китай", отбеляза Рябков.

В преговорите със САЩ обаче се наблюдава "бавен напредък", отбеляза руският заместник-министър на външните работи. "Той е съпътстван от изключително вредни и злонамерени опити на влиятелна група държави да торпилират тези усилия и да провалят дипломатическия процес", смята Рябков, цитиран от Франс прес.

Руско-американското споразумение за Украйна "е това, от което се страхуват толкова много нашите противници в Брюксел и в още няколко европейски столици, които в най-лошите си кошмари могат само да си представят резултатите, към които ние се стремим", отбеляза Рябков. "Ще продължим да вървим в тази посока, без да намаляваме усилията си", увери той.

Калининградска област е неразделна част от Руската федерация, затова нейната сигурност и нормално функциониране ще бъдат гарантирани с цялата мощ на Русия, посочи още руският заместник външен министър.

"Калининградска област е неразделна част от Руската федерация, съответно, в пълна степен и във всички аспекти трябва да се изхожда от това, че нейната сигурност и нормалното функциониране на всичко, което се намира там, както и животът на нашите граждани, ще бъдат гарантирани с цялата мощ на руската държава", подчерта Рябков.