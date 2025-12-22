Почина музикантът Крис Риа, изпял Driving Home for Christmas, Auberge и Road to Hell

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 74-годишна възраст е починал певецът Крис Риа. Той е автор и изпълнител на популярната коледната класика Driving Home for Christmas, съобщава Си Ен Ен.

В изявление от името на съпругата му и двете му деца се казва: „С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия любим Крис. Той почина в болница след кратко боледуване, заобиколен от семейството си".

Изпълнителят, повлиян от блуса, има редица хитове, сред които Auberge, On the Beach и Road to Hell.

Излязла за първи път през 1986 г., Driving Home for Christmas разказва историята на един изморен пътешественик, който се прибира у дома в тежък трафик.

Тази година песента бе представена на нова аудитория като фон на коледната реклама на M&S Food.

През годините певецът и автор на песни страдаше от различни здравословни проблеми.

Риа и жена му Джоан са заедно от 16-годишни. Той е претърпя операция за отстраняване на панкреаса няколко години след като е бил диагностициран с рак на панкреаса на едва 33-годишна възраст през 1994 г., а след това е претърпя инсулт през 2016 г.

Кристофър Антон Рия е английски рок и блус певец, китарист и автор на песни. Роден е през 1951 г. в Мидълзбро. Баща му е италианец, а майка му ирландка. Има шест братя и сестри.

Известен със своя отличителен клас и специфичен стил на свирене на слайд китара, Рия записва двадесет и пет студийни албума, два от които оглавяват британската класация – The Road to Hell от 1989 година и последвалият го Auberge от 1991 година. Още преди да влезе в първите десет на британската класация със сингъла The Road to Hell (Part 2) той вече е „голяма европейска звезда".

В някои периоди от продължителната му кариера творчеството на Рия е повлияно от негови сериозни здравословни проблеми. Сред многото му хитови песни са I Can Hear Your Heartbeat, Stainsby Girls, Josephine, On the Beach, Let's Dance, Driving Home for Christmas, Working on It, Tell Me There's a Heaven, Auberge и Julia. Той записва и дуета с Елтън Джон If You Were Me. Рия е номиниран три пъти за наградата „Брит" за солов изпълнител – през 1988, 1989 и 1990 година.

Макар Крис Рия никога да не прави турнета в Съединените щати, неговият сингъл от 1978 година Fool (If You Think It's Over) достига 12-о място в класацията на „Билборд" и му донася номинация за награда „Грами" за нов изпълнител.

Десетилетие по-късно Working On It оглавява американската класация за мейнстрийм рок. Той има повече от 40 милиона записа продадени по света.