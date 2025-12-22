Турското разузнаване хвана терорист, подготвял самоубийствени атентати

Турското разузнаване (МИТ) е заловило терорист от „Ислямска държава“, който е подготвял самоубийствени атентати, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Терористът Мехмет Гьорен с кодовото име „Яхя“ е заловен в близост до пакистанско-афганистанската граница. Той е с турски корени. Твърди се, че е имал активна роля в обучителните лагери на „Ислямска държава“ и с времето се е издигнал до ръководна позиция.

Разузнаването е установило също така, че терористът е имал ключова роля с прехвърлянето на членове на организацията от Турция в региона на Афганистан и Пакистан. Наред с това е получена информация, че той е приел да осъществи самоубийствени атентати, които да вземат на прицел цивилни в Пакистан, Турция и Европа и че е изпратен с тази цел.

В резултат на щателното техническо и физическо наблюдение, проведено от МИТ, е установено, че Мехмет Гьорен е оцелял след въздушни удари срещу части на „Ислямска държава“ в Пакистан и се опитва да се укрие. Заловеният терорист е доведен в Турция.