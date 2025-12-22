Пентагона: Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в силози

Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в три силоза и няма желание за преговори за контрол над въоръженията, сочи проектодоклад на американското Министерство на отбраната, който подчертава нарастващите военни амбиции на Пекин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Китай разширява и модернизира запасите си от оръжия по-бързо от всяка друга ядрена сила, отбелязва агенцията.

Пекин описа докладите за струпване на военна сила като опити "да се очерни и да се дискредитира Китай и умишлено да се заблуди международната общност“.

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да започне работа по план за ядрено разоръжаване съвместно с Китай и Русия. В проектодоклада на Пентагона, до който агенция Ройтерс е получила достъп, се казва обаче, че Пекин не изглежда заинтересован от подобна перспектива. "Все още не виждаме желание от страна на Пекин да предприеме такива мерки или да участва в по-обширни дискусии за контрол над въоръженията“, отбелязва Министерството на отбраната на САЩ.

В доклада се посочва, че Китай вероятно е разположил повече от 100 междуконтинентални балистични ракети ДФ-31 (DF-31) с твърдо гориво в силози близо до границата си с Монголия - там се намират най-новите от поредицата силози.

Пентагонът вече беше съобщил за съществуването на силозите за междуконтинентални балистични ракети (МБР) , но не и за броя на ракетите, които са разположени в тях.

Министерството на отбраната на САЩ и китайското посолство във Вашингтон не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар по темата.

В проектодоклада на Пентагона не се посочва потенциална мишена на новоразположените ракети.

Докладът може да претърпи промени, преди да бъде изпратен на законодателите, отбелязват представители на САЩ. В него се посочва, че бройката на ядрените бойни глави на Китай е била 600 през 2024 г., което отразява "по-бавното темпо на производство в сравнение с предишни години“.

Добавя се обаче, че ядрената експанзия на Китай продължава и че страната е на път да си осигури арсенал над 1000 бойни глави до 2030 г.

Китай заяви, че се придържа към "ядрена стратегия за самоотбрана и следва политика на използване само в отговор на ядрен удар“.

Тръмп бе казал, че иска САЩ да възобновят тестването на ядрени оръжия, но не е ясно под каква форма ще стане това.

В обширния доклад на Пентагона се описва подробно военният напредък на Пекин и се посочва, че "Китай очаква да бъде в състояние да води и спечели война с Тайван до края на 2027 г.“

Пекин, който претендира за власт над демократично управлявания Тайван, възприеман от него като част от "един Китай", никога не се е отказал от използването на сила за "повторното обединение“ с острова.

Пекин усъвършенства военните си способности за завземане на Тайван с "брутална сила“, се казва в доклада, като се добавя, че един от вариантите може да включва удари на 1500-2000 морски мили от Китай.

"Ако са достатъчно масирани, тези удари биха могли сериозно да поставят на изпитание и да се отразят на присъствието на САЩ в Азиатско-тихоокеанския регион с въвличането им в конфликт или покрай него“, се добавя в доклада.