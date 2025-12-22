От външното им министерство обявиха, че това крие рискове

България, за съжаление, се превърна в един от най-големите плацдарми на източния фланг на НАТО в подготовка за сблъсък с Русия. Естествено, това носи със себе си съпътстващи рискове за онези, които предлагат територията си за военни приготовления. Това заяви Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство, пред ТАСС. Думите му са в отговор на въпрос как Москва гледа на плановете на НАТО за изграждане на нова военна база у нас.

Според Пилипсон Русия със сигурност е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки.

“Владимир Путин наскоро потвърди това ясно. В същото време руското ръководство предпочита политически и дипломатически методи за решаване на проблемите. Ние поддържаме конструктивна нагласа и държим каналите за диалог отворени – уви, засега без желаната реципрочност”, добави дипломатът. Той припомни, че отношенията между руската и българската страна се регулират от Договора за приятелство и сътрудничество, подписан през 1992 г. и все още в сила, който залага “общо разбиране за необходимостта от изключване на войната от международните отношения, както и на заплахата или употребата на сила като средство за разрешаване на спорове между държави”. В договора е записано, че двете страни се задължават да предотвратят използването на тяхната територия за въоръжено нападение или други насилствени действия срещу другата договаряща държава.

“София официално е забравила тези ангажименти”, смята Пилипсон. Според него в много отношения тази политика е наложена на България от Запада чрез контролираните от него кръгове. Той разясни, че от гледна точка на българските национални интереси е абсурдно да се гледа на Русия “през вратичка”.

“Всички знаят, че нашата страна никога не е имала, нито пък може някога да има планове да нападне България. Руските войници два пъти са стъпвали на българска земя с благородни мисии за освобождение – по време на Руско-турската война от 1877-1878 г. и в последните етапи на Втората световна война”, казва Юрий Пилипсон.

Дипломатът допълва, че “обикновените българи помнят историята, в по-голямата си част оценяват ситуацията трезво и в никакъв случай не са нетърпеливи да видят страната си превърната във фронтова държава, докато София по своя инициатива е поела по русофобски курс и е загубила предишните предимства на тесните си връзки с Русия.

