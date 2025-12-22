ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата поскъпва в повечето региони у нас

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21963374 www.24chasa.bg

300 грама тротил ликвидираха висш генерал на Путин в колата му (Обзор)

2320
Колата на Фанил Сарваров се взривила внезапно. СНИМКА: РОЙТЕРС

Кремъл подозира украинска намеса

Руски генерал бе убит, след като взривно устройство се взриви под колата му в руската столица в понеделник. Москва определи случая като вероятно покушение, извършено от украинските разузнавателни служби.

“Разследващите са взели предвид множество версии за убийството. Една от тях е, че престъплението е било организирано от украинските служби”, заяви говорител на руския Следствен комитет.

Жертвата е ген.-лейтенант Фанил Сарваров, дългогодишен ръководител на дирекция “Оперативна подготовка” на въоръжените сили на Русия. Инцидентът се случва около 7 ч сутринта, когато офицерът тръгвал за работа в Министерството на отбраната. Колата му се взривява внезапно, след като изминава няколко метра по ул. “Ясеневая” в южните части на Москва. В резултат на ударната вълна седем други коли в околността също са претърпели големи щети.

“Помислихме, че е бил свален някакъв вражески дрон. Имаше експлозия, но не и пожар”, разказва очевидец.

Първоначално генералът е намерен жив и заклещен в колата

Спасителните екипи разказват, че Сарваров е имал множество рани по тялото и главата. В техен доклад се казва, че те най-вероятно са били причинени от шрапнели, поставени във взривното устройство.

Няколко минути след взрива на мястото пристигнала съпругата на Сарваров, но тя не е допусната да го види. По това време той все още е бил заклещен в унищожения си автомобил “Киа Соренто”.

Генералът умира в болница. Според лекари причината за смъртта са множеството наранявания, които е претърпял при инцидента. Полицията обяви, че взривното устройство е било поставено под колата и задействано дистанционно, което означава, че атентаторите не са били далеч от мястото на убийството. Източници от полицията пресмятат, че в него е имало най-малко 300 г тротил.

“Трябва да идентифицираме и елиминираме цялата верига от хора, които са извършили операцията. Не мисля, че те трябва да бъдат пратени в затвора. Те просто трябва да бъдат унищожени на място, както се прави с всички терористи”, категоричен бе Андрей Колесник, член на комисията по отбрана в руската Дума.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин е бил незабавно информиран за убийството на Сарваров.

Генералът е военен с дългогодишен опит,

участвал във всички военни действия

на Москва след разпада на бившия СССР.

Роден е през 1969 г. в Пермския край. От 1992 до 2003 г. участва в осетино-ингушкия конфликт и войните в Чечня.

След това служи в Главното оперативно управление на Генералния щаб на въоръжените сили и в дирекция “Оперативна подготовка на въоръжените сили”. През 2015 и 2016 г. участва в подготовката и провеждането на руските военни мисии в Сирия.

Награждаван е с редица ордени, а през май 2024 г. Путин го повишава в чин генерал-лейтенант.

Неотдавна украинският сайт “Миротворец” посочи ген.-лейтенант Сарваров като военен престъпник, участвал в геноцида на украинския народ и в организирането на военни операции срещу цивилни.

Засега Киев остава основният заподозрян, но оттам няма коментар по случая. Въпреки това смъртта на Сарваров напомня за няколко други инциденти в Русия, при които бяха отстранени видни местни военни и държавници. За извършването на някои от тях Украйна открито е поемала отговорност в миналото. Въпреки това се знае малко за тайните клетки на Киев, за които се смята, че стоят зад тези убийства дълбоко в тила на Москва.

Миналият декември украинците поеха отговорност за убийството на ген.-лейтенант Игор Кирилов, който беше началник на военните сили за ядрена защита на Русия. Той загина от бомба, поставена в електрически скутер близо до жилището му.

По-рано, през 2022 г., при взрив на автомобил загина 29-годишната Даря Дугина, дъщеря на влиятелния руски политолог Александър Дугин, определян като главен идеолог на доктрината на режима на Путин.

В началото на септември украинският президент Володимир Зеленски предупреди руското висше военно командване, че може да последват атаки срещу тях, ако не прекратят войната.

Колата на Фанил Сарваров се взривила внезапно. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта