300 грама тротил ликвидираха висш генерал на Путин в колата му (Обзор)

Кремъл подозира украинска намеса

Руски генерал бе убит, след като взривно устройство се взриви под колата му в руската столица в понеделник. Москва определи случая като вероятно покушение, извършено от украинските разузнавателни служби.

“Разследващите са взели предвид множество версии за убийството. Една от тях е, че престъплението е било организирано от украинските служби”, заяви говорител на руския Следствен комитет.

Жертвата е ген.-лейтенант Фанил Сарваров, дългогодишен ръководител на дирекция “Оперативна подготовка” на въоръжените сили на Русия. Инцидентът се случва около 7 ч сутринта, когато офицерът тръгвал за работа в Министерството на отбраната. Колата му се взривява внезапно, след като изминава няколко метра по ул. “Ясеневая” в южните части на Москва. В резултат на ударната вълна седем други коли в околността също са претърпели големи щети.

“Помислихме, че е бил свален някакъв вражески дрон. Имаше експлозия, но не и пожар”, разказва очевидец.

Първоначално генералът е намерен жив и заклещен в колата

Спасителните екипи разказват, че Сарваров е имал множество рани по тялото и главата. В техен доклад се казва, че те най-вероятно са били причинени от шрапнели, поставени във взривното устройство.

Няколко минути след взрива на мястото пристигнала съпругата на Сарваров, но тя не е допусната да го види. По това време той все още е бил заклещен в унищожения си автомобил “Киа Соренто”.

Генералът умира в болница. Според лекари причината за смъртта са множеството наранявания, които е претърпял при инцидента. Полицията обяви, че взривното устройство е било поставено под колата и задействано дистанционно, което означава, че атентаторите не са били далеч от мястото на убийството. Източници от полицията пресмятат, че в него е имало най-малко 300 г тротил.

“Трябва да идентифицираме и елиминираме цялата верига от хора, които са извършили операцията. Не мисля, че те трябва да бъдат пратени в затвора. Те просто трябва да бъдат унищожени на място, както се прави с всички терористи”, категоричен бе Андрей Колесник, член на комисията по отбрана в руската Дума.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин е бил незабавно информиран за убийството на Сарваров.

Генералът е военен с дългогодишен опит,

участвал във всички военни действия

на Москва след разпада на бившия СССР.

Роден е през 1969 г. в Пермския край. От 1992 до 2003 г. участва в осетино-ингушкия конфликт и войните в Чечня.

След това служи в Главното оперативно управление на Генералния щаб на въоръжените сили и в дирекция “Оперативна подготовка на въоръжените сили”. През 2015 и 2016 г. участва в подготовката и провеждането на руските военни мисии в Сирия.

Награждаван е с редица ордени, а през май 2024 г. Путин го повишава в чин генерал-лейтенант.

Неотдавна украинският сайт “Миротворец” посочи ген.-лейтенант Сарваров като военен престъпник, участвал в геноцида на украинския народ и в организирането на военни операции срещу цивилни.

Засега Киев остава основният заподозрян, но оттам няма коментар по случая. Въпреки това смъртта на Сарваров напомня за няколко други инциденти в Русия, при които бяха отстранени видни местни военни и държавници. За извършването на някои от тях Украйна открито е поемала отговорност в миналото. Въпреки това се знае малко за тайните клетки на Киев, за които се смята, че стоят зад тези убийства дълбоко в тила на Москва.

Миналият декември украинците поеха отговорност за убийството на ген.-лейтенант Игор Кирилов, който беше началник на военните сили за ядрена защита на Русия. Той загина от бомба, поставена в електрически скутер близо до жилището му.

По-рано, през 2022 г., при взрив на автомобил загина 29-годишната Даря Дугина, дъщеря на влиятелния руски политолог Александър Дугин, определян като главен идеолог на доктрината на режима на Путин.

В началото на септември украинският президент Володимир Зеленски предупреди руското висше военно командване, че може да последват атаки срещу тях, ако не прекратят войната.