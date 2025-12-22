Предколедно Тръмп отзова близо 30 дипломати на САЩ

Предколедна чистка в дипломатическия апарат на САЩ проведе президентът Доналд Тръмп. Изненадващо републиканецът реши да отзове 30 висши кариерни дипломати, разпределени в 30 страни, пише “Гардиън”.

Знае се, че всички са били назначени на сегашните си позиции от бившия държавен глава Джо Байдън. Те успяха да оцелеят след първоначалната чистка на администрацията в началото на годината, когато Тръмп за втори път пое властта. Но в края на миналата седмица са били известени, че мандатите им ще приключат през януари предсрочно.

Посланиците по правило служат по волята на президента и обикновено остават на поста си между 3 и 4 г. Но може да бъдат отзовани по всяко време.

“Засегнатите от промените лица не губят работата си в дипломатическата служба, а ще се върнат във Вашингтон, където ще им бъдат дадени други задачи”, заявиха от Държавния департамент.

Африка е най-засегнатият от чистката на Тръмп континент, където американските посланици в 13 държави са били отстранени. Най-малко промени има в Европа и на Балканите. Тук са засегнати четири държави, сред които Северна Македония, Черна гора и Словакия. Към края на 2025 г. временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България продължава да бъде Мартин Макдауъл, след като в началото на годината Кенет Мертен подаде оставка като ръководител на мисията у нас.

