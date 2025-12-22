Президентът на Киргизстан се срещна с Путин в Санкт Петербург

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров имаше вчера разговори с руския си колега Владимир Путин в Санкт Петербург в рамките на работно посещение в Руската федерация, съобщи киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Двамата държавни глави обсъдиха актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително търговско-икономическото, финансовото, културното и хуманитарното сътрудничество, както и теми, свързани с миграцията. Те изразиха удовлетворение от постигнатото високо равнище на стратегическо партньорство и съюзнически отношения между Киргизстан и Русия.

Садир Жапаров отбеляза, че срещата се е състояла скоро след държавното посещение на Владимир Путин в Киргизстан през ноември, и подчерта устойчивия характер на киргизстанско-руския диалог.

Жапаров изрази увереност, че разговорите са дали възможност за задълбочено обсъждане на въпросите на стратегическото партньорство и съюзничеството в интерес и на двете страни.

От своя страна Владимир Путин благодари на Садир Жапаров за съдържателната програма и топлата атмосфера на неотдавнашното си държавно посещение в Киргизстан.

Руският президент подчерта, че тези разговори дават възможност да бъдат обсъдени актуални въпроси на двустранното сътрудничество, и изрази увереност, че ще проведе съдържателни дискусии с колегите си от Евразийския икономически съюз относно перспективите за развитие на търговските и икономически връзки.

В навечерието на празниците лидерите на Киргизстан и Русия размениха новогодишни поздравления и пожелаха на народите на двете държави стабилност и траен просперитет.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)