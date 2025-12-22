ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Игор Тиаго стана звезда в английската Висша ли...

Два идентични графита на Банкси се появиха в Лондон (Снимки)

2000
КАДЪР: Екс/@jbondwagon

Неуловимият уличен художник Банкси потвърди, че стои зад нов графит, които се появи в Бейсуотър, Западен Лондон, съобщи Би Би Си.

Творбата изобразява две деца, които лежат на земята, обути с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едно от тях сочи нагоре към небето.

Той е нарисуван върху стена над ред от гаражи на Кралската конюшня и за пръв път е забелязан днес.

Според Би Би Си Банкси е отговорен и за идентичен графит, който се появи пред кулата Centre Point в Централен Лондон в петък, въпреки че негови представители са потвърдили само, че творбата в Бейсуотър е негова.

Артистът, чиято самоличност не е публично известна, съобщи за новата си творба чрез пост в Инстаграм днес следобед, пише БТА.  

Говорейки за графита на Centre Point, артистът Даниел Лойд-Морган каза за Би Би Си, че според него мястото е избрано, за да се обърне внимание на бездомните деца.

„Има много деца, които не си прекарват добре на Коледа“, казва той. 

Лойд-Морган добави, че хората, преминаващи край графита, „го пренебрегват“, добавяйки: „Това е натоварено място. Мъчително е, че хората не спират. Те подминават бездомните и не ги виждат, когато лежат на улицата“. 

„Все едно гледат звездите. Децата сочат нагоре, сякаш гледат Полярната звезда“, казва Лойд-Морган. 

КАДЪР: Екс/@jbondwagon

