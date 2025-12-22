ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Игор Тиаго стана звезда в английската Висша ли...

Русия атакува Одеса с дронове

Светлана Драгнева, БТА

СНИМКА: Ройтерс (Снимката е илюстративна)

Силен взрив отекна в централната част на украинския черноморски град Одеса. Той е подложен на атака с руски дронове от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в приложението "Телеграм".

Въздушна тревога бе обявена в 19:46 ч. местно време (също и българско), а взривът се чу в 19:53 ч.

Четири дрона от акваторията на Черно море са били насочени към пристанището на Одеса, информират още местните канали в "Телеграм".

Регионалните власти предупреждават всички граждани да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

