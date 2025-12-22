Мъжът, убил трима в Тайпе, планирал атаката си повече от година

Тайванската полиция съобщи, че заподозреният за атаката с нож и димни гранати в Тайпе, при която бяха убити трима души и 11 бяха ранени, е планирал действията си в продължение на повече от година, предаде Асошиейтед прес.

Нападателят, идентифициран като 27-годишен мъж на име Чанг Вен, нападна с нож случайни минувачи и хвърли димни гранати в метростанция и на улицата. Впоследствие той се хвърли от деветия етаж на търговски център, преди полицията да успее да го залови.

Нападението шокира Тайван, където подобни престъпления са рядкост, отбеляза АП. Властите предприеха по-строги мерки за сигурност по местата с голямо струпване на хора.

Полицията заяви, нападението на е извършено на няколко етапа, като Чанг сменял облеклото си и превозните си средства. Първоначално той е се е предвижвал със скутер, по-късно е използвал велосипед и накрая е продължил пеш. Ченг е запалил няколко пожара по пътя си, включително в апартамента си, и нанесъл щети на автомобили и мотоциклети.

"Действал е изключително хитро", каза днес на пресконференция Ли Си-Хо, началник на полицията в Тайпе. Заподозреният е подготвял нападението от април 2024 г., като е купувал димни гранати, газови бутилки, респиратори и други материали, посочи Ли. "Той е планирал престъплението в продължение на година и половина", добави полицейският началник, цитиран от БТА.

Все още не са ясни мотивите за нападението, но властите заявиха, че заподозряният е издирван от юли, след като не се е явил на военна служба. Преди това е служил доброволно в армията, но е бил уволнен за шофиране в нетрезво състояние. Чанг не е влизал в контакт със семейството си от повече от две години.

Петима от ранените остават в болница, като един е преминал през успешна операция и в момента е настанен в интензивно отделение в стабилно състояние.