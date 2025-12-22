Латвия удължава засилената охрана на границата си с Беларус до средата на 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Латвия ще удължи засилената охрана на границата си със своя съсед Беларус до средата на следващата година по съображения за сигурност, предаде ДПА.

Министерството на вътрешните работи обяви днес в латвийската столица Рига, че причината за решението на правителството на страната член на ЕС и НАТО е "непропорциално високият брой опити за незаконно преминаване на границата“.

Министерството заяви, че досега през тази година са предотвратени над 12 000 опита за незаконно преминаване на границата на мигранти, идващи от Беларус. Съседната на Латвия страна се управлявана от авторитарния режим на президента Александър Лукашенко, който е на поста от 1994 г.

Специалната разпоредба, която вече беше удължавана няколко пъти и трябваше да остане в сила до края на годината, сега ще е валидна до 30 юни 2026 г.

Това ще даде на латвийските гранични служители по-големи правомощия в източните райони на балтийската държава. В същото време границата трябва да бъде оборудвана с допълнителна техническа инфраструктура до края на 2026 г.

Латвия има 283-километрова граница с Русия и 172-километрова граница с близката ѝ съюзничка Беларус, като общата гранична линия е част от външната граница на ЕС.

Балтийската държава, подобно на Полша и Литва, обвинява беларуския лидер Лукашенко, че организира транспортирането на мигранти до външната граница на съюза, за да окаже натиск върху Запада, обръща внимание ДПА, цитирана от БТА.