Синът на Болсонаро ще отстоява по-умерени позиции от баща си в президентската си кампания

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро каза в интервю за Ройтерс, че планира капмапнията му за президентските избори догодина да бъде белязана от по-умерени позиции от тези на баща му - Жаир Болсонаро, но добави, че ще продължи пазарно ориентираните реформи, прокарвани от бившия държавен глава.

Флавио Болсонаро даде първото си интервю за чуждестранна медия, откакто този месец обяви, че ще участва в президентските избори. Той посочи, че следващия месец възнамерява да направи международна обиколка, която може да включва САЩ, Аржентина, Чили, Израел, Европа и Близкия изток, съобщи БТА.

Той бе избран за депутат в бразилския Сенат (горната камара на парламента) през 2018 г. Тогава вълната от подкрепа за консерваторите, която беше обхванала Бразилия, доведе баща му до президентския пост. Флавио Болсонаро обеща да поеме щафетата на пазарно ориентираните реформи, прокарвани от Жаир Болсонаро, като същевременно се дистанцира от десните културни войни.

"Наистина смятам себе си за по-центристки настроен Болсонаро", посочи сенаторът в интервюто за Ройтерс, което даде в петък в офиса си в бразилската столица. "Винаги съм имал този профил: по-сдържан и по-умерен", добави той.

След като получи подкрепата на баща си, който в момента излежава 27-годишна присъда за заговор за преврат, 44-годишният сенатор се представи пред бизнес лидерите като консервативен кандидат без ангажименти по теми като ваксините срещу коронавирус. "Аз съм Болсонаро, който се ваксинира. Поставени са ми две дози "АстраЗенека" (AstraZeneca), а баща ми предпочете да не прави това", посочи Флавио Болсонаро.

Новината за кандидатурата на младия Болсонаро този месец разтърси финансовите пазари. Инвеститорите очакваха бившият президент да подкрепи по-опитен кандидат като губернатора на Сао Пауло Тарсизио де Фрейтас, който бе министър на инфраструктурата в правителството на Болсонаро-старши.

Евангелският пастор Силаш Малафай - един от главните съветници на Жаир Болсонаро, също изрази съмнения към "политическите мускули" на сенатора.

Флавио Болсонаро призна, че някои негови съюзници гледат скептично на кандидатурата му. Въпреки това той смята, че ще може да обедини десницата и да реализира смела пропазарна програма с акцент върху "финансовия баланс, съкращаването на публичните разходи, модернизацията на държавата" и други мерки.

Последните проучвания на общественото мнение показват, че Флавио Болсонаро заема челна позиция сред многобройните кандидати за президент от десницата, но изостава от 80-годишния актуален президент Луиз Инасио Лула да Силвав в прогнозите за евентуален втори тур.

Сенатор Болсонаро заяви, че икономическите му планове включват намаляване на данъците, модернизиране на държавата и приватизации.

Той предлага и да се разгледат по-внимателно активите на държавната нефтена компания "Петробрас" (Petrobras) с оглед на евентуално разпродаване на активи и рационализиране на дейността ѝ. "Това е голям конгломерат от компании. Трябва да видим какво работи и трябва да остане така, и какво не работи", отбеляза Флавио Болсонаро.

Сенаторът заяви, че вижда възможност да раздвижи сектора на пътническата авиация с привличането на нови конкуренти, които да подобрят услугите и цените. "Днес в Бразилия оперират практически две или три авиокомпании, което е много малко", подчерта Флавио Болсонаро.

Болсонаро-младши каза, че все още не е ясно дали ще се срещне с висши официални представители на САЩ по време на планираното за януари пътуване. Той отбеляза, че би искал да се срещне с американския президент Доналд Тръмп и че се надява да го покани на церемонията по встъпването си в длъжност, ако спечели изборите.