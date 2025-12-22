ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Танкерът с венецуелски нефт, задържан от САЩ, бил изключил транспондера си

1744
СНИМКА: Pixabay

Външният министър на Панама заяви днес, че петролният танкер, който наскоро беше задържан от САЩ и е плавал под флага на Панама, не е спазил панамските закони за корабоплаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Танкерът е изключил транспондера си, докато е плавал извън водите на Венецуела, превозвайки суров петрол.

Външният министър Хавиер Мартинес-Ача добави в телевизионно интервю, че Панама ще предприеме съответните мерки. Той не даде повече подробности.

Страна, която предоставя флага си на кораб, официално добавен в нейния регистър, може да отмени регистрацията на кораба, ако разследване установи, че той не е спазвал правилата за корабоплаване.

Супертанкерът „Сенчърис“ (Centuries) е бил натоварен с не повече от 2 милиона барела венецуелски суров нефт. След напускането на Венецуела, плаващият под панамски флаг танкерът беше преследван от американската брегова охрана в събота.

 

СНИМКА: Pixabay

