Кола се вряза в тълпа в Нидерландия, 9 са ранени (Видео, снимки)

КАДЪР: Екс/@BROKENBRITAIN0

Кола се вряза в множество в град Нунспет, на около 70 километра източно от Амстердам, в Нидерландия. Девет души бяха ранени. Полицията обяви, че на този етап не подозира да става дума за умишлена атака, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес. 

"В мислите си съм с пострадалите и с техните семейства“, заяви в „Екс“ Роб Йетен, който е напът да стане премиер на Нидерландия.

Той изрази и огромна признателност и  уважение към службите да спешно действие, които са положили всячески усилия, за да се погрижат възможно най-добре за ранените.

Трагедията се е разиграла в момент, в който множество хора са се били събрали, за да наблюдават парад на автомобили, украсени с коледни светлини. Заради инцидента парадът беше отложен, съобщи БТА. 

Според полицията водачът на автомобила, врязъл се в хората, е 56-годишна жена от Нунспет, която също е пострадала леко. Тя е била задържана, както е практиката при сериозен пътен инцидент.

КАДЪР: Екс/@BROKENBRITAIN0

