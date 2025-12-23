Русия атакува Киев по въздух

Руските сили са предприели въздушна атака по украинската столица Киев, заявиха украинските военни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Нападението е започнало в ранните часове на деня, поясни ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той призова хората да се укрият в бомбоубежищата, докато тревогата бъде отменена.
Задействани са средства на противовъздушната отбрана с цел елиминиране на заплахата над столицата, обяви военната администрация на Киев.
Повече подробности на този етап не се съобщават.