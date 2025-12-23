ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През 2026 - Трета световна война?

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21964561 www.24chasa.bg

Военен самолет се разби, петима са загинали, а един се издирва

880
Самолетна катастрофа. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Петима души загинаха, а един човек се издирва след катастрофа със самолет на мексиканските военноморски сили, който е бил на медицинска мисия, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. 

Машината модел "Кинг еър А Ен Ес 1209" се е разбила при заход близо до Галвестън в щата Тексас.

На борда е имало осем души, като оцелелите са само двама. Четирима души на борда са били членове на екипажа, а останалите са били цивилни. Една от жертвите е дете на две години.

Самолетът е изпълнявал полет от името на мексиканска фондация, която подпомага лечението на деца с изгаряния.

Самолетна катастрофа. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта