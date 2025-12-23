Канада избра финансист за посланик в САЩ

Канадският премиер Марк Карни съобщи, че финансистът Марк Уайзман ще бъде следващият посланик на страната в САЩ. Това назначение идва в критичен момент за отношенията между двете съседки, които са и големи търговски партньори, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Уайзман ще поеме поста на 15 февруари и ще участва в преговорите с САЩ относно преразглеждането на тяхното споразумение за свободна търговия.

„Марк Уайзман има огромен опит, установил е много контакти и е дълбоко отдаден на работата си в този ключов момент на промяна на нашите отношения със САЩ", се казва в изявление на Карни. „Като основен член на нашия преговорен екип, той ще помогне за защитата на интересите на канадските работници, бизнеси и институции", се допълва в текста.

Уайзман заменя Кирстен Хилман, която обяви оставката си по-рано този месец.

Търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада трябва да бъде прегледано през 2026 г. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е договорил сделката по време на първия си мандат и е включил клауза за възможно предоговаряне през 2026 г.

Уайзман, който е на 55 години, е управлявал инвестиционния фонд на Канадското пенсионно-осигурително дружество и е приятел на Карни, който е ръководил Канадската банка от 2008 до 2013 г. и Банк ъв Ингланд от 2013 до 2020 г. През 2016 г. Уайзман става старши управляващ директор във финансовата компания „БлекРок". В даден момент за Уайзман се говореше, че може да е приемник на главния изпълнителен директор на „БлекРок" Лари Финк, но в крайна сметка престоят му в компанията приключи преждевременно през 2019 г. заради неразкрити взаимоотношение по взаимно съгласие с колега. Оттогава Уайзман е председател на инвестиционната компания „Алберта инместмънт мениджмънт корпорейшън".

През октомври Тръмп прекрати преговорите за митата с Карни, след като правителството на провинция Онтарио пусна реклама срещу американските мита. Канада е голям износител за САЩ на различни суровини. Около 60% от вноса на суров петрол в САЩ идва от Канада, както и 85% от вноса на електроенергия. Канада е също така най-големият чуждестранен доставчик на стомана, алуминий и уран за САЩ и притежава 34 критични минерала и метали, за които Пентагонът проявява интерес и инвестира за националната сигурност.

Тръмп на няколко пъти спомена, че Канада трябва да стане щат на САЩ, припомня още агенцията. Това породи също двустранно напрежение.