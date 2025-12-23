ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Американски съдия разпореди връщането в САЩ на 137 венецуелци, депортирани в Салвадор

Американски съдия разпореди връщането на 137 венецуелци, депортирани в Салвадор. Снимка: Pixabay

Американски съдия разпореди връщането на 137 венецуелци, депортирани в Салвадор, предаде Ройтерс, като се позова на информация на „Блумбърг", предава БТА. 

Депортираните венецуелци са били вкарани в затвор в централноамериканската страна по обвинение във връзки с престъпни банди. Те са били депортирани от САЩ в Салвадор през март.

Но сега американският окръжен съдия Джеймс Боасбърг постанови, че тяхното извеждане от САЩ е нарушило правото им на справедлив процес и те имат право да се върнат в съда в САЩ, за да оспорят депортирането си. Администрацията на Тръмп трябва да представи план, който да позволи тяхното завръщане в рамките на две седмици, постанови съдията.

