Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

1056
Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност. Снимка: Pixabay

Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Става дума за ядрен реактор в централата „Форсмарк", северно от столицата Стокхолм. Според местни медии компанията оператор на централата „Ватенфал" работи по отстраняването на неизправността в първи реактор там. На сайта на компанията се казва, че миналата седмица е приключил планов ремонт на същия този реактор.

В Швеция действат три ядрени централи с общо 6 реактора, като във „Форсмарк" има три реактора. Те са източник на 30 процента от елестричеството в страната.

Първи реактор на „Форсмарк" е влязъл в употреба през 1980 г.

Шведското правителство смята ядрената енергетика за ключов компонент в прехода към по-щадящо климата бъдеще на страната.

