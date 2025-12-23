ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Кениец получи доживотна присъда за планиран атентат в САЩ по модела на 11 септември

Деянието е извършено на 7.07.2023 г. в община Сетер в Швеция. Снимка: pixabay

Кениец беше осъден на доживотен затвор от съд в Ню Йорк заради планове за извършване на атентат по тертипа на нападенията от 11 септември 2001 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Чоло Абди Абдала беше признат за виновен миналата година по обвинения за участие в престъпно сдружение с цел убийството на американски граждани. Той планирал да отвлече самолет и да извърши и други нарушения от името на сомалийското ислямистко движение „Аш Шабаб".

Кениецът се сдобил с разрешително за управление на самолет в училище за пилоти във Филипините. Намерението му било да похити пътнически самолет и да го вреже в сграда в САЩ.

Чоло Абди Абдала беше арестуван във Филипините през юли 2019 г. и екстрадиран към САЩ. По време на обучението си за пилот той е правил проучвания за начините за отвличане на самолет и как да получи американска виза.

