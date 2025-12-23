Кола се вряза в хора на автобусна спирка в Германия, има ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола се вряза в автобусна спирка в германския град Гисен, на 53 километра северно от Франкфурт, предаде Асошиейтед прес. Трима души бяха ранени, един от които е в сериозно състояние.

Водачът на превозното средство, 32-годишен мъж от Азербайджан и жител на Гисен, е бил откаран в ареста.

Точните обстоятелства на инцидента все още не са ясни, заяви полицията. Води се разследване.

Водачът първо е ударил колата си в две други коли, пътуващи в същата посока, преди да се блъсне в хора на автобусна спирка. После колата продължила курса си, преди да бъде спряна от полицията и водачът да бъде задържан.