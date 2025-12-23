ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Среднощна атака с дронове нанесе щети по пристанищната инфраструктура в Одеса

Атака с дронове над Одеса

Щети са нанесени на пристанищната инфраструктура и цивилен кораб в резултат на атаката с дронове в Одеса тази вечер, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, цитиран от БТА. 

В 19.46 часа тази вечер на украинския черноморски град бе нанесен масиран удар с дронове откъм акваторията на Черно море.

Всички съответни служби работят на терен. Информация за пострадали до момента няма.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Атака с дронове над Одеса

