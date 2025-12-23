САЩ конструират нов клас бойни кораби, ще носят името на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще конструират нов клас бойни кораби, който ще носи неговото име, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Франс прес припомня по този повод, че е изключително нетипично кораби да бъдат кръщавани на действащ американски президент.

„Тези кораби ще бъдат най-добрите в света", увери Тръмп по време на пресконференция в резиденцията си във Флорида. Тръмп поясни, че първоначално ще бъдат конструирани два бойни кораба от „клас Тръмп", които той описа като по-големи, по-бързи и 100 пъти по-мощни. Тръмп поясни, че строителството на двата първи кораба ще отнеме около две години и половина. После бързо ще бъдат построени още 10 кораба, а накрая те ще бъдат общо 20-25. „Всеки от тях ще бъде най-големият военен кораб в историята на нашата страна и дори на света," заяви Тръмп. Той уточни, че корабите ще бъдат оборудвани с оръдия и лазери и че могат да носят и хиперзвукови и ядрени оръжия

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката.

Той предупреди, че новият клас бойни кораби ще бъде изграден като послание към целия свят, а не към Китай. „Ние се разбираме много добре с Китай", заяви той.

„Ще започнем да харчим пари за строителство на самолети и кораби и за нещата, от които се нуждаем, не след 10 или 15 години. Нуждаем се от тях сега", заяви Тръмп.

Държавният глава обяви и, че идната седмица ще проведе среща с големи компании в областта на отбраната, за да обсъди с тях въпроса със забавените производствени графици. Тръмп добави, че дискусиите ще разгледат ролята, която възнагражденията на мениджърите на компаниите, обратното изкупуване на акции и дивидентите може би играят в неуспеха на компаниите да постигнат производствените си цели.

Ройтерс съобщи миналата седмица, че администрацията на Тръмп планира заповед за ограничаване на дивидентите, на обратното изкупуване на акции и на заплатите на ръководните кадри на военните доставчици, чиито проекти са надхвърлили бюджета и са забавени.