ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21964940 www.24chasa.bg

Русия унищожила 29 украински дрона през нощта

1276
Украински дрон тип "Баба Яга" Снимка: Twitter

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 29 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА. 

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 22 декември до 07:00 часа московско време на 23 декември тази година, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 29 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 - над територията на Ростовска област, 7 - над територията на Ставрополския край, по 3 - над териториите на Белгородска област и Република Калмикия (. . .)", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че по един дрон е бил свален над териториите на Курска област и на украинския Кримски полуостров, който Москва анексира през 2014 г.

Украински дрон тип "Баба Яга" Снимка: Twitter

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта