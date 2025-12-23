Българинът, който почина в щатски затвор се оплаквал, че му е лошо, не му обръщали внимание

Имал диабет

Българинът Ненко Ганчев, който почина в щатски затвор, казал на служителите там, че не се чувства добре, но не му обръщали внимание. Здравословното му състояние се влошило около 2 месеца, откакто бил затворен от имиграционните служби.

Това разказали негови близки пред NOVA. Те определили Ганчев като "много общителен, дружелюбен, работлив".

Синовете му получили детайли за смъртта му от медиите в САЩ, където информацията е, че най-вероятно е починал от естествена смърт. Ненко Станев Ганчев, 56-годишен, който в съобщението е наречен "престъпник и нелегален имигрант от България", е починал на 15 декември в ареста в Болдуин. Смъртта му е обявена около 21:54 ч. щатско време.

Той е открит в безсъзнание на пода на килията си по време на рутинна проверка. Медицинският персонал на заведението е започнал сърдечно-белодробна реанимация и се е свързал с местните спешни служби. Персоналът на спешната медицинска помощ е пристигнал в заведението и е продължил реанимацията, но без успех.

"Вероятно е бил уморен там, дори да му е паднал имунитета", казва един от синовете му. Ненко Ганчев имал диабет. По време на престоя си в центъра поискал медицинска помощ, но не му била оказана навреме.

Недостатъчна храна и ненавременни медицински грижи са установени и според близките му, вероятно са довели до смъртта на българина. Очаква се да се установят официално резултатите от аутопсията.

Не е ясно защо почти 3 месеца Ненко е задържан в центъра за нелегални мигранти. Той бе арестуван по време на интервюто си за зелена карта. Искането му за такава било одобрено ден след злополучното интервю, но той остава в затвора.