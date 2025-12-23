Гръцкото правителство няма да отстъпи пред исканията на фермерите

Но обмисля допълнителна помощ

Гръцкото правителство няма намерение да отстъпи пред това, което нарича „неразумни искания" на фермерите, но разглежда допълнителни мерки за облекчение, насочени към намаляване на напрежението и показване на готовност за диалог, каза източник от правителството, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини" и БТА.

Министърът на земеделското развитие и храните Костас Циарас каза през уикенда, че правителството обмисля допълнително намаление на цената на електроенергията, съобразено с европейските правила и възможностите на електрическата компания. Макар че все още няма окончателна сума, той каза, че цената ще падне под 9 евроцента за киловатчас. „Не знам точно до каква сума ще стигнем, но ще е малко по-ниска", каза Циарас.

Към момента таксата е 9,3 цента за киловатчас за фермери, които са в кооперативи или имат договорно земеделие и нямат просрочени задължения. За тези, които имат дългове, но са в процес на разсрочване, цената се покачва до 10,5 цента. Други ползватели на селскостопански тарифи плащат 9,8 цента, ако нямат просрочени дългове, и 11 цента, ако дълговете им са в процес на уреждане. Според служители значително намаление на цената, което фермерите отдавна искат, може да помогне за намаляване на кризата.

Същевременно правителството постави условия за бъдещи разговори. Говорителят на правителството Павлос Маринакис каза, че всяка среща трябва да бъде с делегация, която представлява всички фермери, включително и тези, които са на пътя. На въпрос за проучвания, които показват обществена подкрепа за блокадите, той предупреди да не се правят прибързани изводи, като допълни, че би било „много грешно" да се смята, че няма проблем.

Той отбеляза, че сред анкетираните може да има и хора, които са били забавени с часове заради затворени пътища. „Зависи от фермерите да разберат, че с този начин на протест пречат на обществото и в крайна сметка всички губим", каза той.

Вчера затрудненията на място продължиха, особено при тунелите на магистралата Темпе, където полицията спря целия трафик, позовавайки се на опасни условия заради трактори, препятствия и пешеходци, припомня още „Катимерини".