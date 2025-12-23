Тръмп защити Бил Клинтън, много от срещите с Епстийн били "невинни"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп защити бившия президент Бил Клинтън, след като бяха публикувани негови снимки заедно с Джефри Епстийн, пише "Дейли мейл".

Клинтън се появява многократно в сензационната серия снимки, публикувани в петък. На тях се вижда как се къпе с осъдената за трафик на хора с цел сексуална експлоатация Гислен Максуел и друга жена със скрито лице.

„Харесвам Бил Клинтън, винаги сме се разбирали добре. Бях мил с него, той беше мил с мен, винаги сме се разбирали добре, уважавам го", заяви Тръмп.

Сред снимките има и такава, на която Клинтън се е отпуснал в джакузи. В дома на Епстийн на стената виси скандална картина на Клинтън, облечен в синя рокля.

Тръмп заяви, че е вероятно други хора, които са се срещали с Епстийн, да са били свързани с болната реалност на осъдения за сексуални престъпления срещу деца.

Според Тръмп за публикуването на снимките са виновни „предимно демократите" и „няколко лоши републиканци".

„Знам, че има много хора, които са ядосани от всички тези снимки на други хора. Мисля, че е ужасно", каза още той.

Тръмп продължи да излага теорията си, че файловете са отвличане на вниманието от постиженията на неговата администрация.

„Цялата тази история с Епстийн е начин да се отклони вниманието от огромния успех на Републиканската партия. Мислех, че това е приключило, много хора са ядосани, че това продължава", каза президентът.

В понеделник Клинтън публикува изявление, в което се казва: „Това, което Министерството на правосъдието е публикувало досега, и начина, по който го е направило, ясно показва едно: някой или нещо се защитава. Не знаем кой, какво или защо. Но знаем едно: ние не се нуждаем от такава защита."

Бившият президент призова главния прокурор Пам Бонди „незабавно да публикува всички останали материали, които се отнасят, споменават или съдържат мои снимки".

Той обвини Министерството на правосъдието в „селективно разкриване на информация, за да се внуши, че лица, които вече са били многократно оневинени от същото Министерство на правосъдието в продължение на много години, са извършили нарушения".

Нареждането за публикуване на файловете за Епстийн беше прокаран от демократа Ро Кхана и републиканеца Томас Маси, с голяма подкрепа и от двете партии.

Тръмп призна, че педофилът е имал връзки навсякъде през 90-те и 2000-те години.

„Всички бяха приятелски настроени към този човек. Той беше навсякъде", разказа президентът.

Президентът поговори малко и за скандалния остров Литъл Сейнт Джеймс, на който Епстийн е водил жертвите си.

„Никога не съм ходил там, между другото. Мястото е хубаво, но аз никога не съм ходил там", заяви Тръмп.

Група от 19 предполагаеми жертви на Епстийн и неговата дългогодишна сътрудничка Максуел обвиниха правителството в грешки при частичното разкриване на документите.

Според тях Министерството на правосъдието е в нарушаване на Закона за прозрачност на документите, защото „задържа огромно количество документи" и „не пази самоличността на оцелелите".

Жертвите призоваха законодателите да предприемат действия, за да гарантират, че Министерството на правосъдието изпълнява задълженията си по закона, като настояха за „незабавен контрол от страна на Конгреса, включително изслушвания, официални искания за спазване на закона и правни действия".

Министерството на правосъдието отговори, че планира да публикува документите на етапи до края на годината и обясни забавянето с продължителния процес по заличаване на имената на жертвите и друга лична информация.

Липсващите файлове включват картини, изобразяващи голи жени.

Тръмп, който бил приятел с Епстийн в продължение на години, преди двамата да се скарат, с месеци опитваше да запази документите запечатани.

Въпреки че президентът не е обвинен в нарушения, той твърди, че в документите няма нищо интересно и че обществеността трябва да се фокусира върху други проблеми.