Полицай, прострелян в главата при атаката на плажа Бонди, се прибра у дома

Млад полицай, който беше прострелян в главата по време на нападението на Бонди Бийч, е изписан от болницата.

Джак Хибърт, който работи в полицията от само четири месеца, патрулирал по време на празника Ханука, когато двамата въоръжени мъже открили огъня, който уби 15 души и рани още над 40.

22-годишният младеж, е загубил зрението на едното си око, но сега се възстановява у дома, потвърди семейството му в изявление, цитирано от Би Би Си.

„Като семейство не бихме могли да искаме нищо повече! Да имаме Джак у дома за Коледа е истинско чудо.", пише в изявлението.

Те благодариха на обществеността за „огромната подкрепа" и похвалиха медицинския персонал за „изключителната" грижа и всеотдайност.

„Той все още се възстановява и ще се нуждае от пространство и подкрепа през този труден период", добавя семейството.

Дори след като е прострелян, полицай Хибърт продължил да помага на хората на фестивала. Продължил да върши работата си, докато тялото му не отказало напълно, разказват членове на семейството му.

„Много от колегите му, които са били там в нощта на инцидента, са го посетили в болницата и са свидетелствали за смелостта на Джак по време на инцидента", добавят те.

Той е един от двамата служители на реда, ранени при стрелбата. Вторият полицай, 25-годишният, Скот Дайсън, все още се възстановява от раните си в болницата, според информация на полицията.

Според полицията заподозрените стрелци са били вдъхновени от идеологията на „Ислямска държава" и са набелязали еврейския празник за нападението, което беше обявено за терористична атака.

24-годишният Навид Акрам е обвинен в 59 престъпления, включително 15 убийства и едно терористично деяние. Вторият стрелец, баща му, Саджид Акрам, беше застрелян от полицията на място.

Нови съдебни документи от 22 декември твърдят, че двамата са планирали „педантично" атаката в продължение на месеци, а два дни преди стрелбата са посетили Бонди Бийч за разузнаване.