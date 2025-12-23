Румънските граждани в Тулча и Галац са получили предупреждение за нападение с дронове в Украйна.

Снощи бяха регистрирани нови атаки с дронове в Украйна, близо до границата с Румъния, а до румънските граждани в Тулча и Галац беше изпратено съобщение RO-ALERT, съобщи румънското Министерство на националната отбрана, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Според прессъобщение, изпратено до агенцията, днес сутринта в 01:10 радарните системи на Министерството на отбраната са засекли две въздушни цели в украинското въздушно пространство, които са се движили към градовете Рени и Чилия в Украйна. В 01:26 населението в северната част на окръг Тулча и югоизточната част на окръг Галац е било предупредено за нападението чрез RO-ALERT.

„Радарите засякоха още една група дронове, които се насочваха към пристанището на Рени, а малко след това на украинска територия бяха чути експлозии", се казва в съобщението.

Добавя се, че не са били засечени неразрешени навлизания във въздушното пространство на страната и че тревогата е била отменена в 02:15.