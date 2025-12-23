ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ към шофьорите: Тръгвайте на път с автомобили, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21965609 www.24chasa.bg

Полша задейства изтребители, след като Русия удари Западна Украйна

1776
Полски и съюзнически самолети бяха задействани рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство.

Полски и съюзнически самолети бяха задействани рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по Западна Украйна, близо до границата с Полша, заявиха полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс и БТА. 

"Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбранителна система и системата за радарно разузнаване бяха поставени в състояние на повишена готовност", написа оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство - най-вече в райони, които са съседни на застрашените региони", казаха още полските сили.

Полски и съюзнически самолети бяха задействани рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта