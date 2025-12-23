Полша задейства изтребители, след като Русия удари Западна Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полски и съюзнически самолети бяха задействани рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по Западна Украйна, близо до границата с Полша, заявиха полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс и БТА.

"Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбранителна система и системата за радарно разузнаване бяха поставени в състояние на повишена готовност", написа оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство - най-вече в райони, които са съседни на застрашените региони", казаха още полските сили.