Серийният убиец Зодиак и мъжът, убил Черната Далия, може да са един и същ човек

Според ново разследване убиецът Зодиак (б.р. сериен убиец, който действа в Северна Калифорния в края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век) и човекът, убил Черната Далия, са едно и също лице, съобщи "Дейли Мейл".

Черната Далия, с истинско име Елизабет Шорт, е брутално убита през 1947 г. Тялото й е намерено обезобразено в парк в Лос Анджелис. Предполага се, че прозвището й идва от това, че обичала да носи черно и често носила цветето далия в косите си.

ФБР и полицейските управления в Калифорния разглеждат взривоопасна теория, свързващи двамата убийци, а независими разследващи са открили множество уличаващи доказателства, които в момента минават през експертиза.

Ако доказателствата издържат проверката, това ще означава, че две от най-големите загадки в света на убийствата най-накрая ще бъдат разрешени.

Между 1968 и 1969 г. убиецът Зодиак тероризира Северна Калифорния. Той убива най-малко петима и твърди, че е избил още десетки. Той се подиграва на медиите и полицията с писма и загадки, предизвиквайки обществото да разкрие самоличността му.

През 1970 г. Зодиака намекна, че шифърът Z13, който изпратил на полицията съдържа истинското му име. Бабер, съоснователят на Cold Case Consultants of America, твърди, че най-накрая е разгадал шифъра с помощта на изкуствен интелект и класическа криптография.

Той разкри името на мъж, който също е бил основен заподозрян в убийствата.

Той също така е дешифрирал шифъра Z32 на Зодиак, като е намерил улики, които са свързани с убийството на Черната Далия.

Чрез своето дългогодишно разследване, Бабер е открил косвени доказателства, които според него доказват, че един и същи мъж е извършил и двете варварски престъпления.

"Дейли Мейл" разкри самоличността на този човек. Името му е Марвин Марголис.

Той е роден в Чикаго, Илинойс, през 1925 г. През 1943 г. се записал във Военноморските сили, след което служил в първа морска дивизия като санитар. Докато служил в медицинския корпус, Марголис усвоил умения за хирургия и стрелба.

По време на Втората световна война е разпределен в чужбина в продължение на 27 месеца и е участвал в последната голяма битка между американските и японските сили.

Според статия във вестник от 1945 г. и разкази на най-малкия му син, заедно с раните от битката, Марголис донесъл у дома японска пушка и щик с дървена ножница. По-късно същия щик го свързал с убийствата на Зодиак.

След като напуснал армията, се преместил в Лос Анджелис и се записал като студент по медицина в Университета на Южна Калифорния през 1946 г., където първата му задача била да направи дисекция на човешко тяло.

Поради медицинския си опит и кратката – и според някои, бурна – връзка с Черната Далия - Елизабет Шорт, Марголис бързо попадал в полезрението на правоохранителните органи след убийството й. Съдебните документи от разследването идентифицират „Марвин Марголис" като един от 22-мата заподозрени.

Когато убийството на Шорт става сензация, той напуска Лос Анджелис, мести се последователно в Чикаго, Атланта, Аризона и Канзас и променя името си на Марвин Мерил.

Мерил се връща в Калифорния няколко години преди първото потвърдено нападение на Зодиака.

Бабер каза, че се е срещнал два пъти с калифорнийските полицейски управления, отговорни за случая „Зодиак" и че те сега преразглеждат неговите заключения.

След първоначална среща с полицейското управление в Сан Франциско, "Дейли Мейл" потвърждава, че той е бил поканен да представи доказателствата си пред междуведомствената група с юрисдикция над престъпленията на Зодиак, състояща се от полицейското управление в Сан Франциско, офиса на шерифа на окръг Напа, офиса на шерифа на окръг Солано и ФБР.

Членове на екипа на Бабер са се срещнали и с полицейския шеф на Лос Анджелис Джим Макдонел през октомври, който след това е наредил на отдела си да разгледа заключенията, свързани с Черната Далия.

Твърденията на Бабер са подкрепени и от няколко експерти, сред които Ед Джорджио, бивш главен кодировчик и главен дешифратор на САЩ, както и няколко високоуважавани бивши служители на правоохранителните органи.

Убийството на Черната Далия

Сутринта на 15 януари 1947 г. жена, разхождаща се с детето си в квартал Леймърт Парк в Лос Анджелис, се натъкнала на ужасяваща гледка: голо тяло, прерязано на две. Елизабет Шорт СНИМКА: X/@Daily_MailUS

Разрязването било прецизно, като извършителят е внимавал да не се повредят жизненоважните органи. Според следователите това не било дело на аматьор.

Убитата е 22-годишната Елизабет Шорт, която се преместила от Масачузетс в Холивуд в търсене на слава.

Пресата тогава я нарича Черната Далия – прякор, даден й от приятели заради предпочитанието й към черни дрехи и косата й с цвят на гарваново крило.

Поради прецизността, с която тялото на Шорт е било разчленено, детективите смятали, че убиецът има хирургично образование, и са се фокусирали върху студентите от близките медицински факултети.

Бабер смята, че Шорт и Марголис се запознавали в Чикаго през лятото на 1946 г. и започнали да се срещат.

През октомври същата година – три месеца преди убийството й – Шорт се преместила в апартамент в Лос Анджелис с Марголис.

След като са живели заедно само 12 дни, тя напуснала апартамента. Свидетелски показания сочат, че внезапната им раздяла е била причинена от участието й в предаване на CBS с друг мъж, от което Марголис ревнувал.

Месеците преди смъртта си Шорт споделила на приятели, че се страхува за живота си, заради ревнивия си бивш приятел.

Тези страхове достигнали връхната си точка на 14 януари 1947 г.

Зодиака

За убиеца Зодиак се знае, че е набелязвал млади двойки и самотни хора в уединени райони. Нападал ги е внезапно и често през нощта. За убиеца Зодиак се знае, че е набелязвал млади двойки и самотни хора в уединени райони СНИМКА: X/@Daily_MailUS

Първите потвърдени нападения са се случили през 1968 и 1969 г. близо до Валехо, Калифорния, където две двойки са били застреляни в паркирани автомобили. Една от жертвите е оцеляла и по-късно е описала нападателя. По-късно същата година убиецът е нападнал друга двойка край езерото Бериеса, този път с нож и с качулка, маркирана със странен символ на мерник. Една от жертвите е оцеляла. Последната потвърдена жертва е таксиметров шофьор от Сан Франциско, застрелян през 1969 г.

Това, което направи Зодиака особено известен, е неговата мания за внимание. Той изпращал писма с подигравки и кодирани съобщения до вестниците, подигравайки се на полицията и поемайки отговорност за убийствата. В едно от писмата си за първи път сам се нарича „Зодиак". Някои от шифрите са разгадани десетилетия по-късно, разкривайки тревожни съобщения, но не и неговата самоличност.

Въпреки многото заподозрени през годините, никой никога не е бил обвинен. Зодиака спира да изпраща писма в средата на 70-те години, а случаят остана неразрешен. До днес истинската самоличност на Зодиака остава официално неизвестна, което го прави един от най-известните неразрешени случаи в американската криминална история.