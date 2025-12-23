Край на анонимността за нарушители и прелюбодейци с AI камерите в Атина

Наблюдението с новите AI камери в Атина добавя неочакван риск за личния живот на прелюбодейците, тъй като системата за документиране на нарушенията е изключително прецизна и дигитализирана. Новите „умни" камери в Гърция, които вече функционират безпогрешно като дигитални пътни полицаи се превърнаха в страх и ужас за много „незаконни" двойки, тъй като обективът „улавя" и пасажера.

Има много случаи, в които някой информира партньора си, че ще бъде на определено място, но реалността е различна. Камерите са оборудвани с технология за лицево разпознаване и правят снимки с висока резолюция на водача и пътниците. Тези снимки се съхраняват в цифрова база данни с точни данни за време и локация. Ако съпруг/съпруга получи достъп до известието за глоба, снимката на пътника или точното време може да разкрие несъответствие с алибито.

Първите резултати от новите AI камери са показателни, тъй като само в рамките на четири дни системата е регистрирала приблизително 2500 нарушения, което показва мащаба на нарушенията по пътищата.

Първите осем камери, включващи технология за изкуствен интелект, вече са поставени на стратегически точки с висок трафик, като булевардите Сингру, Кифисиас, Месогион, Вулиагмени, Посейдонос и Панепистимиу, с цел ограничаване на опасното поведение при шофиране. Данните от булевард Сигру са особено поразителни, тъй като в рамките на този кратък период от време над 1000 шофьори са засечени да говорят по мобилните си телефони по време на шофиране.

Първите цифрови глоби ще бъдат връчени през м. Януари 2026 година. Възражение срещу нарушението ще се прави електронно като всеки нарушител ще може да си запише час, ако желае разговор със служител в полицейско управление. Ще има 13-дневен срок за подаване на възражения.