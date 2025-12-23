ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК не събра кворум за отстраняването на Благомир ...

КМГ: През 2025 г. Хонконгската борса е на първо място в света по обем на финансирането на нови акции

КМГ

984
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 22 декември Хонконгската фондова борса обяви, че през 2025 година е била на първо място в света по обем на финансиране на нови акции, като сумата значително е нараснала в сравнение с миналата година, а средният дневен оборот е достигнал нов исторически рекорд.

Към 19 декември общо 106 компании са се листнали на Хонконгската фондова борса, като общият обем на финансиране е достигнал 274,6 милиарда хонконгски долара. Четири от тези компании са влезли в топ 10 на най-големите нови акции в света за 2025 година. Компаниите, които са листнати на борсата, са набрали 66 милиарда долара чрез повторно финансиране, което подчертава жизнеността и мащаба на капиталовия пазар в Хонконг, се казва в съобщението на борсата, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

