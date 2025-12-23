ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството даде на БСП "Позитано" и други два ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21965892 www.24chasa.bg

КМГ: Китай налага временни антисубсидийни мерки на някои млечни продукти с произход от ЕС

КМГ

1256
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай ще наложи временни антисубсидийни мерки върху определени млечни продукти с произход от Европейския съюз, считано от 23 декември, се казва в съобщение на Министерство на търговията.

Мерките ще бъдат под формата на временни компенсационни митнически депозити.

Предварителните данни показват, че вносните млечни продукти с произход от ЕС получават субсидии, че местната млечна промишленост на Китай е претърпяла значителни щети и че има причинно-следствена връзка между субсидиите и щетите, се казва още в съобщението на министерството, пише КМГ. 

Разследването започна на 21 август 2024 г. по заявление на Китайската асоциация на производителите на млечни продукти и Китайската асоциация на млечната промишленост.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта