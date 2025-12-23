ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството даде на БСП "Позитано" и други два ...

КМГ: В Пекин се проведе Нощ на спортната слава на КМГ

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 22 декември в Националния център за плувни спортове „Воден куб" в Пекин се проведе Нощ на спортната слава на Китайската медийна група (КМГ).

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри изпрати видео послание, в което поздрави организаторите на събитието и заяви, че през 2025 година китайски спортисти неведнъж са вдъхновявали света със своя ентусиазъм, отдаденост и изключителни постижения. От летни до зимни спортове, от масови спортни прояви до международни състезания, тяхното представяне спечели сърцата на милиарди хора и те продължават да вдъхновяват следващото поколение спортисти, каза Ковънтри. Президентът на МОК пожела също успех на всички китайски спортисти в подготовката им за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г.

На церемонията по откриването на Нощта на спортната слава присъства и директорът на КМГ Шън Хайсюн, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

