КМГ: В Пекин се проведе Нощ на спортната слава на КМГ

На 22 декември в Националния център за плувни спортове „Воден куб" в Пекин се проведе Нощ на спортната слава на Китайската медийна група (КМГ).

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри изпрати видео послание, в което поздрави организаторите на събитието и заяви, че през 2025 година китайски спортисти неведнъж са вдъхновявали света със своя ентусиазъм, отдаденост и изключителни постижения. От летни до зимни спортове, от масови спортни прояви до международни състезания, тяхното представяне спечели сърцата на милиарди хора и те продължават да вдъхновяват следващото поколение спортисти, каза Ковънтри. Президентът на МОК пожела също успех на всички китайски спортисти в подготовката им за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г.

На церемонията по откриването на Нощта на спортната слава присъства и директорът на КМГ Шън Хайсюн, пише КМГ.