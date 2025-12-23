КМГ: Броят на зарядните станции за електромобили в Китай надхвърли 19 милиона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на зарядните станции за електромобили в Китай към края на ноември е бил 19,32 милиона или ръст с 52% спрямо предходната година, показват данни на Националното енергийно управление.

Обществените зарядни станции са 4,63 милиона, а 14,7 милиона са частни, като годишният ръст при първите е 36%, а при вторите 57,8%.

Комбинираната номинална мощност на обществените зарядни станции е била приблизително 210 милиона киловата в края на ноември или средно 45,34 киловата, според данните, пише КМГ.

През октомври китайското правителство представи тригодишен план за действие за подобряване на инфраструктурата за зареждане на електромобили, целящ да създаде национална мрежа от 28 милиона зарядни станции, с капацитет за обществено зареждане над 300 милиона киловата до края на 2027 г.