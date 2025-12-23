Отвлякоха 28 души на път за мюсюлмански празник

Двадесет и осем души, сред които жени и деца, бяха отвлечени от въоръжени мъже, докато пътуваха за мюсюлмански празник в Централна Нигерия, предаде БТА по информация на Франс прес.

„Вечерта на 21 декември въоръжени мъже отвлякоха 28 души, включително жени и деца близо до село Зак в щата Плато", се казва в информацията. Групата е пътувала за събитие, отбелязващо рождението на пророка Мохамед, когато превозното им средство е било спряно от похитителите.

Отвличането е станало в деня, в който бяха освободени 130 ученици – последните от група от 250 деца, отвлечени преди месец от католическо училище в северната част на страната.

Едно от първите масови отвличания в Нигерия, привлекли международното внимание, датира от 2014 г., когато близо 300 момичета бяха отвлечени от интернат в град Чибок в североизточната част на страната, от джихадистите от „Боко Харам". Оттогава явлението на отвличанията за откуп се е утвърдило като структурирана и доходоносна индустрия, която е донесла около 1,66 милиона долара между юли 2024 г. и юни 2025 г., според скорошен доклад на „Си Би Ем Интелиджънс" – консултантска компания, базирана в Лагос.