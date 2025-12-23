Двама души загинаха при отделяне на метан в мина в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама полски миньори загинаха при отделяне на метан на дъното на въглищна мина, съобщи компанията оператор на мината "Ястжебска Спулка Веглова" (ЯСВ), цитирана от Франс прес.

Агенцията припомня, че на същото място взрив на рудничен газ (гризу) стана причина за смъртта на 14 души през 2022 г., предаде БТА.

Инцидентът е станал вчера около 17 ч. (18 ч. българско време) в мината „Пньовек" в Силезкия минен басейн в южната част на страната.

Тази нощ „спасителни работници откриха двамата миньори, които бяха в неизвестност след теч на метан на 830 метра под земята", съобщи ЯСВ в изявление.

„За съжаление лекар обяви смъртта им. Двамата миньори са опитни работници с дългогодишен стаж", се добавя в изявлението.

Осем други миньори са били евакуирани успешно.

„Споделяме болката на семействата на двамата миньори, които починаха в мината „Пньовек". Ръководството на ЯСВ ме увери, че те получават необходимата подкрепа", написа днес в изявление премиерът Доналд Туск.

През април 2022 г. в същата мина 14 души – миньори и спасители – загинаха при експлозия на метан.

Според полската обществената телевизия 15 души са загинали в полски мини от началото на годината, 12 от които – във въгледобивни мини.