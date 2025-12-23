4-годишно дете и още двама са убити при руска атака срещу Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души, включително четиригодишно дете, бяха убити при масирана руска атака срещу Украйна през нощта, обяви в профила си във фейсбук украинският президент Володимир Зеленски.

"От нощта в Украйна се извършва масивен руски удар, предимно по нашата енергетика, по цивилна инфраструктура, буквално по цялата инфраструктура. Вече са пуснати над 650 дрона, значителен брой от тях „шахеди". Използвани са и над 30 ракети", съобщава Зеленски.

Към момента режимът на въздушни тревоги се поддържа в по-голямата част на Украйна, а службите отстраняват последиците от удара. "За съжаление има загуби. В Киевска област от удара на руски дрон загина жена. Известно е за загинал мъж в Хмельницки. В Житомирска област загина четиригодишно дете при удар на руски дрон в жилищна сграда. Моите съболезнования на семейството и приятелите. Общо под удара вече имаше поне 13 области. Свалени са значителна част от дронове и ракети", допълва президентът.

„Този руски удар изпраща изключително ясен сигнал за приоритетите на Русия. Атаката беше проведена по същество в разгара на преговорите, целящи да сложат край на тази война", написа той в публикация в „Телеграм".

Зеленски призова западните партньори на Украйна да увеличат натиска върху Москва.