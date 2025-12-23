Лимитите de minimis блокират спешната помощ за фермерите в Гърция

Исканията на земеделските производители в Гърция за нови мерки за подкрепа са изправени не само пред тесни бюджетни маржове, но най-вече пред ясни и обвързващи институционални ограничения, определени от европейската рамка за държавна помощ. Според източници, наличното „пространство" вече е изчерпано, тъй като Гърция е достигнала близо до горните граници, предвидени от правилото de minimis за първичния сектор.

Регламентът de minimis позволява на държавите членки да отпускат малки помощи без предварително одобрение от Европейската комисия, но при строги ограничения. В селското стопанство ограниченията са значително по-ниски, отколкото в други сектори. Съществува и национален таван за общия размер на помощта, която всяка държава може да разпредели.

На практика това означава, че редица от исканията на фермерите, не могат да бъдат изпълнени по начина, по който са формулирани, дори и да има политическа воля.

Типичен пример е искането за обща субсидия за дизелово гориво за всички земеделски производители. Мярка с постоянен и висок бюджетен разход, която надвишава разрешените минимални лимити и изисквала специално одобрение от Брюксел – процес, отнемащ време.

Това, което се разглежда от Министерството на финансите и в сътрудничество с Агенцията за публична администрация, е опростяване на процеса по възстановяване на специалния данък върху дизеловото гориво за селското стопанство. Планът предвижда разработването на специално приложение за мобилните телефони на бенефициентите, което ще се използва, така че земеделският производител да плаща по-евтино гориво „на бензиностанцията".

Чрез баркод системата ще бъде информирана за количествата „евтино гориво", които ще бъдат дадени на бенефициентите, и след като таванът бъде достигнат, възможността за отпускане на евтино дизелово гориво ще бъде „заключена".

Дори дискусията за постоянни субсидии за електроенергия в селските райони или общи отстъпки за енергия се сблъсква със същата институционална пречка, тъй като се счита за държавна помощ, която облагодетелства конкретен сектор и нарушава условията на конкуренция.

Проблемът се изостря от факта, че значителна част от националната „каса" de minimis вече е използвана в предишни години за справяне с енергийната криза, наводненията, пожарите и последиците от изменението на климата. Това драстично ограничава възможността за нови интервенции, дори ако има фискално пространство.

Предвид това, икономическият екип ясно заявява, че вече няма институционален обхват за допълнителни мерки с висок фискален отпечатък чрез национални инициативи. Всяка съществена намеса трябва или да бъде интегрирана в европейските финансови инструменти, или да приеме формата на строго целенасочени и временни мерки, за да не се нарушават правилата за държавна помощ.

Същността, както посочват компетентни източници, е, че въпросът вече не е само политически или фискален, а чисто институционален. И това обяснява защо исканията, които изглеждат разумни на социално ниво, се оказват трудни или дори невъзможни за постигане на практика.

Гърция е една от страните, които най-активно използваха механизма de minimis за справяне с последиците от климатичните бедствия (наводненията „Даниел" и пожарите). Към 2025 г. националният таван, определен от ЕК, е почти напълно запълнен, което не оставя на финансовото министерство законова възможност за нови плащания.