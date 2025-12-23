Русия поиска задочен арест на Гари Каспаров

В Замоскворецкия съд в Москва е постъпило искане от органите на предварителното разследване за задочен арест на шахматиста Гари Каспаров, съобщават от съда пред ТАСС.

В Русия той е признат за чуждестранен агент и е вписан в регистъра на терористите и екстремистите. На Каспаров е повдигнато задочно обвинение за публични призиви и оправдаване на тероризма.

Материалът по отношение на Каспаров е регистриран от руския съд Той е обвинен за публично оправдаване на тероризма чрез използване на информационно-телекомуникационни мрежи, включително интернет.

Молбата е регистрирана на 22 декември.

Руското министерство на правосъдието включи Каспаров в списъка на чуждестранните агенти през май 2022 г. Като основание за това е посочено "осъществяване на политическа дейност". Съдилищата в Русия многократно са го привличали към административна отговорност за нарушение на закона за чуждестранните агенти. Росфинмониторинг също го е включил в списъка на екстремистите и терористите.

Каспаров живее извън Русия.