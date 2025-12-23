Виктор Орбан: ЕС продължава да върви към война

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че макар Коледа да преминава без война, рискът от ескалация от Европа не е отминал, предаде БТА по информация на унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан посочи, че въпреки въздържането на Европейския съюз от използването на замразените руски активи, "посоката в Брюксел не се е променила".

ЕС, с изключение на Чехия, Унгария и Словакия, продължава да "върви към война", обясни унгарският премиер, визирайки решението на мнозинството държави членки да вземат заем и да отпуснат на Украйна 90 милиарда евро за следващите две години.

"Знаем, че парите, които заемаме на Украйна, никога няма да бъдат върнати", заяви Орбан и добави, че в крайна сметка дългът ще трябва да бъде изплатен от страните членки.

Той подчерта, че Словакия, Чехия и Унгария са заявили, че няма да участват в гарантирането на подобен заем. "Няма да използваме нито един форинт от нашите данъкоплатци за такава съмнителна транзакция", каза Орбан, като допълни, че "маневрата на Брюксел" би струвала на унгарските семейства около 400 милиарда форинта.

Будапеща ще остане встрани от подобни финансови ангажименти, подчерта още Виктор Орбан.