Гърция планира да погаси предсрочно 8,8 млрд. евро заеми през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция ще насочи допълнителни 8,8 млрд. евро през 2026 г. за предсрочно погасяване на заеми от спасителните програми (двустранните междуправителствени заеми по Greek Loan Facility – GLF), съобщи БТА по информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Целта на правителството е тези задължения да бъдат напълно изплатени до 2031 г. – десет години по-рано от първоначално договорените падежи, информира телевизията.

Според програмата за новата година, обявена от Агенцията за управление на публичния дълг, гръцката държава ще си набави от международните финансови пазари около 8 млрд. евро за покриване на част от нуждите си от финансиране. За сравнение, през настоящата година от пазарите бяха привлечени приблизително 7,5 млрд. евро.

На 15 декември Гърция погаси европейски заеми на стойност 5,287 млрд. евро, отпуснати в рамките на Първия меморандум с Еврозоната и Международния валутен фонд (МВФ) през 2010 г. в началото на гръцката финансова криза.